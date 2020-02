Die digitale Kommune ist auch in Tübingen ein emotional aufgeladenes Schlagwort: Die „Smart City“ für die einen eine Verheißung, für die anderen ein Horrorszenario. Ist eine am Gemeinwohl orientierte Digitalisierung von Kommunen möglich? Wie sähe eine digitale Kommune für alle aus? Und: Wie können wir sie in Tübingen möglich machen? Mit Bezug auf „gute Praxis“ in anderen Städten wollen wir über die digitale Zukunft in Tübingen diskutieren.

Das Gespräch ist Teil der Veranstaltungsreihe: Mehr Teilhabe durch Digitalisierung? TAT - der Tübinger Arbeitslosentreff e.V. beschäftigt sich in einer Veranstaltungsreihe mit der Teilhabe der Bürger/-innen an der digitalen Stadtgesellschaft in Tübingen.