"Digitale Vortragsreihe - Sindelfingen Urban"

Jahresthema: neu bauen - Konversation - einfach und klug. Werkberichte zu Fragen unserer Zeit rund ums wohnen und bauen

Was muss in der Architektur für die Begrenzung der Klimaerwärmung und das Erreichen der Pariser Klimaziele getan werden? Wie können wir als ArchitektInnen und NutzerInnen dazu beitragen? Was muss sich an der Organisation, an Strukturen und Inhalten ändern, um verantwortungsvoll zu denken, zu planen, zu bauen?

Die neue Vortragsreihe Sindelfingen Urban „Neu bauen – Konversion – Einfach und Klug“

will die drängenden Fragen zum Umgang mit der Klimakrise im Kontext von Architektur, Stadt und Bauen adressieren und aufzeigen, wie wir unsere Bilder und unsere Arbeit verändern können, um ihr zu begegnen.

Termine: jeweils Montag von 18:00 bis 20:00 Uhr

Ablauf: Digitaler Vortrag mit anschließender Diskussion

Montag, 04. April 2022 - Ressource Nachkriegsmoderne - Prof. Dr. Maren Harnack, Frankfurt

Montag, 11. Juli 2022 - Wasserturm und Co. – Konversion als Teil der Baukunst - Dirk Münzner, BuP Ingenieure Stuttgart

Montag, 17. Oktober 2022 - Einfach Bauen - Prof. Florian Nagler, München und Prof. Thomas Auer, Transsolar Stuttgart

Montag, 12. Dezember 2022 - Im Spital zuhause – Das Felix Platter Spital, Basel - Pascal Müller, Architekt, Müller Sigrist Architekten, Zürich