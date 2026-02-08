Digitaler Donnerstag

In der Kunsthalle Göppingen gibt es einen neuen Bereich: den Playground. Das ist ein Spiel-und Experimentierraum bei dem du erste Schritte in die virtuelle Welt mit der VR-Brille machen und mit Augmented Reality-Anwendungen experimentieren kannst.

Lerne hier unsere begehbare und immersive Installation TREE OF LIFE kennen, die als Symbol für die Vielfalt an Lebensgeschichten, Erinnerungen und Identitäten der Teilnehmenden steht. Das der Ausstellung zugrunde liegende Projekt ist aus einer Kooperation mit dem Rupert-Mayer-Haus und der ASB Tagespflege im Sternquartier Göppingen entstanden. Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.

An jedem 1. Donnerstag im Monat bietet die Kunsthalle Göppingen von 16 bis 17 Uhr die Möglichkeit in genau diese faszinierende Welt einzutauchen.