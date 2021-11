Die Arbeitsgruppe Suchtprävention des Landkreis Reutlingen lädt Sie in Kooperation mit der JugendMedienWoche ganz herzlich zu einer Vortragsreihe „Digitaler Elternabend“ zu verschiedenen Themen ein.

Nicht alle Jugendliche trinken Alkohol oder rauchen oder konsumieren Cannabis, aber so gut wie alle Jugendliche kommen direkt oder indirekt beispielsweise über den Freundeskreis mit dem Thema in Kontakt. Frau Sulfrian (Diplom-Sozialpädagogin, langjährige Mitarbeiterin der bwlv Jugend und Drogenberatung Reutlingen, Leitung HaLT- Alkoholpräventionsprogramm) informiert Sie zu dem Thema Drogenkonsumverhalten von Jugendlichen und deren Hintergründe. Sie bekommen Antworten auf die Frage, was Sie zur Sucht-Vorbeugung tun können. Frau Sulfrian stellt Ihnen Hilfsangebote wie Beratung und Behandlungsmöglichkeiten vor.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Es ist möglich, an mehreren Elternabenden teilzunehmen.

Anmeldung bitte nur über das Anmeldeformular.

Bitte speichern Sie dazu das Formular lokal ab und füllen die Felder aus. Es kann sein, dass Sie vor dem Ausfüllen "Alle Funktionen aktivieren" anklicken müssen.

Senden Sie das ausgefüllte Dokument bitte per Mail an a.roller@kreis-reutlingen.de. Sie erhalten im Anschluss eine Anmeldebestätigung.

Die Elternabende finden online via Webex statt. Sie können mit Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone teilnehmen. Sie erhalten wenige Tage vor dem jeweiligen Elternabend einen Link zur Teilnahme. Bitte prüfen Sie in dieser Zeit öfter Ihren Spam-Ordner.

