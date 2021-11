„Suchtprävention in der Familie am Beispiel von substanzgebundenen Süchten“

Die Arbeitsgruppe Suchtprävention des Landkreis Reutlingen lädt Sie in Kooperation mit der JugendMedienWoche ganz herzlich zu einer Vortragsreihe „Digitaler Elternabend“ zu verschiedenen Themen ein.

Ein Thema in der „Gefahrenzone Pubertät“ (Remo H. Largo) stellen Genuss und Missbrauch legaler und illegaler Drogen dar. Mit diesem Thema beschäftigen sich drei Vortragsabende.

Thema am Dienstag, 07.12.2021, 20.00 - 21.00 Uhr wird sein:

Frau Weiß (Präventionsbeauftragte des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung) möchte Anregungen dazu geben, wie Suchtprävention in der Familie gelingen kann. Der erste Teil geht den Fragen nach: Was macht Rauchen, Alkohol und andere Drogen für Jugendliche attraktiv? Wie verläuft der Weg in die Abhängigkeit? Was nimmt Einfluss auf die Wahl des Suchtmittels? Impulse zur Prävention des Konsums von Suchtmitteln gibt der zweite Teil: Wie können Eltern die Resilienz ihrer Kinder stärken, ihnen Lebenskompetenzen vermitteln? Woran merke ich, dass bei meinem Kind „etwas nicht stimmt“? Wie komme ich mit Kindern & Jugendlichen ins Gespräch? Wer unterstützt mich, wenn es schwierig wird? Der Vortrag versucht Sie als Eltern mit einzubinden und Ihre Fragen zu beantworten.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Es ist möglich, an mehreren Elternabenden teilzunehmen.

Anmeldung bitte nur über das Anmeldeformular.

Bitte speichern Sie dazu das Formular lokal ab und füllen die Felder aus. Es kann sein, dass Sie vor dem Ausfüllen "Alle Funktionen aktivieren" anklicken müssen.

Senden Sie das ausgefüllte Dokument bitte per Mail an a.roller@kreis-reutlingen.de. Sie erhalten im Anschluss eine Anmeldebestätigung.

Die Elternabende finden online via Webex statt. Sie können mit Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone teilnehmen. Sie erhalten wenige Tage vor dem jeweiligen Elternabend einen Link zur Teilnahme. Bitte prüfen Sie in dieser Zeit öfter Ihren Spam-Ordner.

Hinweise