Digitaler Neoliberalismus bis ins Klassenzimmer

Wie IT für Schulen neu gedacht werden muss – Vortrag mit dem Pädagogen, Medienwissenschaftler und Buchautor Prof. Ralf Lankau, Hochschule Offenburg.

Digitaltechnik, wie sie derzeit aus dem Silicon Valley kommt, ist Technik der Gegenaufklärung. Es werden immense Daten ohne EU-Rechtsgrundlage erhoben und nach nicht bekannten Kriterien ausgewertet - auch im Klassenzimmer! Das Ziel ist, sowohl ganze Gesellschaften zu steuern, wie jeden einzelnen Menschen. Der Mensch soll tun, was die Systeme ihm sagen. Das ist weder demokratisch noch human und widerspricht dem Bildungsauftrag von Schulen. Lernen lässt sich nicht automatisieren. Lernen ist ein individueller und sozialer Prozess. Am Computer lässt sich allenfalls Bestandswissen vermitteln und prüfen. Wir müssen stattdessen vermitteln, was technische Systeme nie leisten werden: selbständiges und selbstbestimmtes Denken, kreatives Handeln, Empathie, Verantwortung. Nur im sozialen Miteinander können Menschen diese Fähigkeiten entfalten. Wir müssen IT neu denken. Dazu kommt ein Paradox des automatisierten "Lernens". Auf Englisch heißt es: "All you can learn with a machine to do your job, also a machine can learn to do your job."