Digitaler Tag des Handwerks

Da aufgrund von Corona die ursprünglich geplanten Veranstaltungen zum Tag des Handwerks abgesagt werden mussten, geht das Handwerk in diesem Jahr neue Wege. So wird es am Samstag, 19. September trotzdem einen Tag des Handwerks geben – in digitaler Form. www.hwk-heilbronn.de/tdh