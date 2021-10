(Un)Faire Schokolade: Wer trägt die Verantwortung?

Die meisten Menschen in Deutschland lieben Schokolade. Doch der süße Genuss hat eine bittere Kehrseite:

Armut und ausbeuterische Kinderarbeit gehören zum Alltag in den Kakaoanbaugebieten in Westafrika, wo die wichtigste Zutat für die Schokolade herkommt. Immer mehr Nachhaltigkeits- und Fairhandelssiegel versprechen einen Schoko-Genuss mit gutem Gewissen. Doch was genau steckt hinter diesen Siegeln? Wie unterscheiden sie sich, was sind jeweils ihre Stärken und Schwächen? Was hat der Faire Handel erreicht, und was sind seine Grenzen? Und wie viel Macht haben wir als Verbraucher:innen tatsächlich, die Welt zu verändern? All diese Fragen werden in dem digitalen Vortrag von Herrn Johannes Schorling (Eine-Welt-Promotor für zukunftsfähiges und faires Wirtschaften bei der entwicklungspolitischen Organisation INKOTA) beantwortet. Der Vortrag findet anlässlich der Wanderausstellung „Süß & Bitter“ statt.

Wann: Donnerstag, den 11. November 2021 von 18.30 bis 20.00 Uhr

Wo: Die Veranstaltung findet digital statt. Sie können bequem von zu Hause aus teilnehmen.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung über die Website der Volkshochschule Rottenburg am Neckar zwingend erforderlich, siehe Link ganz unten.

Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit der Volkshochschule Rottenburg am Neckar statt.

Für weitere Informationen zu dieser Veranstaltung wenden Sie sich an den Klimaschutzmanager der Stadt Rottenburg am Neckar unter Tel. 07472 / 165-289.