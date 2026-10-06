Digitaler Zeichentrick-Workshop "Meine Füsse, meine Schuhe"

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Kino im Schafstall Schwäbisch Hall Im Lindach 9, 74523 Schwäbisch Hall

Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Club Alpha 60 e.V. lädt das Kino im Schafstall Kinder und Jugendliche zu einem kreativen Trickfilm-Workshop ein.

Gemeinsam mit dem Autor, Zeichner und Trickfilmregisseur Jochen Ehmann entstehen zum Thema „Meine Füße, meine Schuhe“ eigene kurze Zeichentrickfilme.

Mit dem iPad und der Animations-App Rough Animator lernen die Teilnehmenden Schritt für Schritt, wie aus einfachen Zeichnungen bewegte Bilder werden.

Das besondere Highlight: Die selbst gestalteten Trickfilme feiern im Anschluss ihre Premiere auf der großen Kinoleinwand im Kino im Schafstall.

Der Workshop richtet sich an Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren und ist auf maximal zehn Teilnehmende begrenzt.

Eine Anmeldung ist bis zum 30. Oktober 2026 erforderlich auf www.kinoimschafstall.de

Info

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Kino im Schafstall Schwäbisch Hall Im Lindach 9, 74523 Schwäbisch Hall
Kinder & Familie

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