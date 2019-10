Digitales Facility Management

Was bedeutet Digitalisierung im Facility Management? Was sind die Grundlagen, was ist der Nutzen einer Digitalisierung speziell bei der Bewirtschaftung von Gebäuden?

In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die relevanten Themen zur Digitalisierung im Facility Management. Machen Sie sich fit für die digitale Unterstützung Ihrer Geschäftsprozesse!

Lernen Sie mit praxisorientierten Empfehlungen, was zu einer strukturierten und vollständigen Gebäudedokumentation gehört, welche Daten Sie hierfür benötigen und wie die Daten in geeigneten IT-Systemen zielgerichtet und effizient gemanagt werden können. Nicht zuletzt erreichen Sie auch eine rechtssichere Umsetzung der Betreiberverantwortung.

Wesentliche Inhalte des Seminars sind:

- Grundlagen: Digitalisierung und Daten im FM

- Erfassung und Strukturierung von FM-Daten

- Systeme zur Verarbeitung von Daten im FM

- Digitalisierung von FM-Prozessen

- BIM – Building Information Modelling

- Daten- und Dokumentenmanagement bei Neubauprojekten