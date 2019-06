E-Reader und E-Books öffnen die Tür zum digitalen Lesen.

Die Stadtbibliothek ermöglicht mit ihrem Angebot in der OnlineBibliothek-LB einen Zugang zu dieser Technologie. In dem Workshop wird Schritt-für-Schritt die Onleihe-App geklärt. Was muss ich bei der Einrichtung beachten? Was kann ich ausleihen? Wie funktionieren die Hörbücher und die Lesefunktionen?