Digitales Vertrauen: Online-Banking, Kartenzahlung und mobile Services leicht gemacht

Erfahren Sie an alles Wichtige rund um Kartenzahlung und Online-Banking. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen direkt an unsere Expertinnen und Experten zu stellen!

Sie möchten Ihre Bankgeschäfte bequem und sicher online erledigen, neue Services kennenlernen oder mobiles Bezahlen ausprobieren?

Ob Sie bereits Online-Banking und Kartenzahlung nutzen, nur gelegentlich darauf zurückgreifen oder sich erstmals mit dem Thema beschäftigen.

Unsere Expertinnen und Experten zeigen Ihnen, wie Sie alltägliche Bankgeschäfte sowohl am PC als auch am Smartphone sicher und einfach abwickeln können. Bei unserer Veranstaltungsreihe erhalten Sie zahlreiche Tipps für die Nutzung von On-line-Banking, Telefon-Services, Karten und Apps, um Ihre Finanzen digital verwalten zu können – ganz nach Ihren Bedürfnissen.

In der Pause und nach den Vorträgen haben Sie die Möglichkeit, unsere Informati-onsstände zu den Vortragsthemen zu besuchen. Dort können Sie Ihre Fragen den Spezialistinnen und Spezialisten persönlich stellen.

Banking übers Telefon im Alltag

Bankgeschäfte bequem von zu Hause oder unterwegs

erledigen – mit Banking übers Telefon. Welche Möglichkeiten

stehen Ihnen offen und wie funktioniert das?

Sicherheit am Telefon

Worauf sollten Sie achten, wenn Sie Bankgeschäfte

telefonisch erledigen? Wichtige Tipps zum Schutz Ihrer

Daten und zur sicheren Identifikation am Telefon.

Mediale Services und Beratung

Individuelle Beratung, wann und wo Sie möchten –

nutzen Sie die vielfältigen Kontaktwege zur Sparkasse:

vom Telefon über E-Mail bis zur Videoberatung.

Online-Services im Alltag

Das Online-Banking bietet viele weitere Funktionen –

welche gibt es und wie funktionieren diese?