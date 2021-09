Thala (D), mit Band!

Thala erlangt momentan internationale Aufmerksamkeit als eine der vielversprechendsten Künstlerinnen 2021 – sie konnte Airplay bei BBC 1 Radio und anderen Radiosendern auf der ganzen Welt, von Australien bis Argentinien, ergattern.

In Berlin geboren und aufgewachsen, absolvierte Thala 2019 erste Auftritte bei Open Mic-Events und als Straßenmusikerin. Schon nach wenigen Monaten konnte sie Supportslots für international bekannte Bands bekommen und zog die Aufmerksamkeit vieler in der Musikbranche auf sich. Thala kombiniert veträumte Klanglandschaften mit nachdenklichen Texten. Ihr Sound orientiert sich an den Vibes der 70er Jahre als auch am Shoegaze und Psych der 80er und 90er – einige ihrer Einflüsse sind Mazzy Star, Beach House, Cigarettes After Sex und The Brian Jonestown Massacre. Ihre herausragenden Songwriting-Skills, die engelsgleiche, charakteristische Stimme und ein Charisma, das das internationale Rampenlicht antizipiert, lassen sie aus dem riesigen Pool an Newcomern herausstechen. Man kann hier großes erwarten, wir sind sicher.

Das Berliner Label Duchess Box Records, die in der Vergangenheit schon andere lokale Talente wie Gurr und Sofia Portanet zu großer Popularität verhalfen, hat Thala unter Vertrag genommen. In den USA kümmert sich das Label Born Losers um die Künstlerin. Am 17. September erscheint ihr Debüt-Album „Adolescence“.

Für das diesjährige C/O Pop Festival wurde Thala von OK Kid im Rahmen seines Showcase-Events eingeladen und auch gleich im Anschluss für Ok Kids Stadt Ohne Meer Festivals engagiert. Außerdem sind für dieses Jahr u.a. noch das Immergut Festival, Reeperbahn Festival und eine der begehrten Blogotheque Sessions in Paris geplant.

Eintritt frei – Kescher (Abstand!) geht rum.