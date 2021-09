Matthias Meisner & Dietrich Krauß lesen aus und diskutieren über:

Wie Corona-Skeptiker*innen unsere Demokratie und Freiheit bedrohen

In den Anti-Corona-Protesten wurde deutlich, wie tief inzwischen die Skepsis gegenüber parlamentarischer Demokratie und wissenschaftlichen Erkenntnissen in ganz unterschiedlichen Teilen der Bevölkerung verankert ist:

Impfgegner*innen, Klimawandelleugner*innen, Verschwörungstheoretiker*innen, Reichsbürger*innen und Neonazis marschieren nebeneinander – ohne Abstand. Dieses Buch analysiert das Phänomen einer erschreckend breiten Allianz: von neuen und alten Feind*innen einer aufgeklärten Gesellschaft und des demokratischen Rechtsstaats. Dabei werden auch Entwicklungen in Frankreich, den USA oder Österreich in den Blick genommen.

Matthias Meisner und Heike Kleffner haben zahlreiche Expertinnen und Experten versammelt, die sich fundiert den einzelnen Gruppierungen und Milieus widmen, deren Vernetzung aufzeigen und vor den Auswirkungen einer antidemokratischen Welle im Gefolge der Coronakrise warnen.

Interviews mit Dunja Hayali, Heiner Fangerau und Sven-Georg Adenauer.

Pressestimmen:

„Die Analysen schmerzen, weil sie das gefährliche Potenzial dieser Bündnisse schonungslos offenlegen.“ Frankfurter Rundschau

„So erhellend. So klar. So viele kluge Köpfe in einem einzigen Buch. Wer diese Krise und die Brüche, die sie aufzeigt verstehen will, sollte ,Fehlender Mindestabstand’ lesen!“ Jagoda Marinić, Schriftstellerin

„Der Staat – Polizei, Rathäuser, Regierungen – haben zu langsam und oft falsch auf die ,Querdenker‘-Proteste reagiert. Unser Buch kann Lehrbuch sein, auch für Behörden – und Argumentationshilfe für Diskussionen mit Coronaskeptikern in der Familie, am Arbeitsplatz oder unter Freunden.“ Matthias Meisner, Herausgeber

Mit einem Vorwort von Josef Schuster

Matthias Meisner, geb. 1961, in den 1990er Jahren dpa-Büroleiter in Dresden und Bonner Korrespondent der Sächsischen Zeitung, seit 1999 Redakteur beim Tagesspiegel. Er berichtet vor allem über innenpolitische Themen, unter anderem über Rechtsextremismus. Zusammen mit Heike Kleffner Herausgeber des 2017 erschienenen Bandes „Unter Sachsen. Zwischen Wut und Willkommen“ sowie 2019 des Bandes „Extreme Sicherheit. Rechtsradikale in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz“.

Dietrich Krauß, geboren 1965 in Gerabronn, studierte Journalistik an der Universität München, promovierte in politischer Philosophie und tourte bis 2000 selbst als Kabarettist. Ab 1994 war er Redakteur beim SWR-Fernsehen, arbeitete als Autor für ARD-Wirtschafts- und Politikmagazine, von 2012 auch für die heute show. Seit 2014 ist er Autor der „Anstalt“ im ZDF. Dietrich Krauß wurde u.a. mit dem Ernst Schneider Preis für Wirtschaftsfilm sowie dem Deutschen Comedy Preis und dem Grimme Preis (für „Die Anstalt“ ZDF) ausgezeichnet.