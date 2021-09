Jaguwar (D)

Seit 2012 existiert das Berliner/Dresdener Trio Jaguwar. Typisch für ihren Sound ist die Kombination aus kurzweiligen Melodien und Amphetamine-Reptile-mäßigem Noise. Aus ihrem schier grenzenlosen Arsenal an Effektgeräten kreieren sie immer wieder elegante Klangteppiche aus sich überlagernden Soundschichten und dahin wabernden Tonfragmenten, die sich zu eingängigen Indiepop-Hooks aufschwingen um sich schließlich in einem epischen Gewitter donnernder Gitarrenwände zu entladen. Dafür sorgt nicht zuletzt die beträchtliche Anzahl an Verstärkern. Man muss bereit sein für das Unerwartete! Der sich abwechselnde Gesang einer sirenenhaften Frauen- und einer kräftigen Männerstimme sorgt für die Verschmelzung dieser starken Kontraste. Es werden Geschichten von zwischenmenschlichen Brüchen und Versöhnungen, tiefsitzenden Verletzungen und daraus resultierender Selbstermächtigung, aufgezwungenen Erwartungen und der bewussten Entscheidung zu sich selbst zu stehen erzählt – durchtränkt von der Traurigkeit verpasster Gelegenheiten und immer wiederkehrender Selbstzweifel. Die stille Sehnsucht nach Emanzipation, der Ruf nach Gerechtigkeit! Kein Wunder, dass Jaguwar sich in den Herzen von Noise Romantikern und Liebhabern ausufernder Klangwelten auf unermüdlichen Touren durch ganz Europa, Skandinavien (und darüber hinaus) ihren festen Platz erspielt haben!