Die fortschreitende Digitalisierung in der Medizin schafft neue Möglichkeiten in der Vorbeugung, Diagnose und Behandlung, erleichtert die Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen (Patient, Arzt, Klinik, Versicherung, Apotheke, …) und stärkt den Patienten in der Steuerung seiner Gesundheit. In diesem Vortrag erfahren Sie etwas über den derzeitigen Stand in Deutschland, die Chancen und Risiken der Digitalisierung und eine Diskussion über Zukunftsideen und -technologien für das Gesundheitswesen.

Zur Referentin:

Frau Dr. Fleur Fritz-Kebede hat Informationswirtschaft in Karlsruhe studiert und im Bereich Medizinische Informatik in Münster promoviert. Sie arbeitet seit mehr als 15 Jahren sowohl wissenschaftlich als auch in der Industrie im Bereich der IT im Gesundheitswesen, vornehmlich Klinikinformationssysteme. Aktuell leitet sie eine Forschungsgruppe an der Universität Heidelberg zum Thema Digitale Medizin.