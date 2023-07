Dikanda - Weltmusik aus Polen

Drei Konzerte – drei Locations.

Der diesjährige Konzerttag in Öhringen feiert das Jubiläum 50 Jahre Hohenlohekreis mit drei Weltmusik-Konzerten aus den Ländern, in denen der Kreis Partnerlandkreise hat: Irland, Polen und China. Dazwischen haben Sie Gelegenheit durch die Altstadt und den Hofgarten zu schlendern, das ein oder andere kulinarische Angebot zu genießen (siehe unten), eines der Museen zu besuchen oder eine Stadtführung zu machen.

Ensemble Dikanda

Ania Witczak Gesang & Akkordeon / Katartyna Bogusz Gesang / Dominik Bie?czycki Violine & Gesang / Daniel Kaczmarczyk Perkussion / Grzegorz Kolbrecki Bass / Piotr Rejdak Gitarre / Szymon Bobrowski Trompete

Freude am Singen und Spielen, Leidenschaft, Spontaneität und jede Menge Energie – das sind Dikanda! Mit selbst komponierten als auch geborgten Melodien und Texten aus Polen und Mazedonien, der Sinti und Roma, aus dem jüdischen, ukrainischen, russischen, griechischen, bulgarischen und arabischen Kulturraum sowie der Hohen Tatra haben sie einen neuen, sehr lebendigen Folklorestil geschaffen. Ihre Musik ist eine emotionale Reise durch ethnische Sounds, ein lebhaftes Treffen voller Charisma und echten Gefühlen. Seit ihrer Gründung 1997 in Stettin hat Dikanda sieben Alben veröffentlicht und zahlreiche Konzertreisen u.a. nach Russland, Indien und in die USA unternommen.