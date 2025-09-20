Wir schreiben das Jahr 2020. Ein kleines Nashorn aus dem Berliner Zoo macht sich auf, die Musikwelt zu erobern. Im Gepäck: Jede Menge dikke Reime und Beats – und ein bisschen Unterstützung von einigen der größten Namen der deutschen Pop-Landschaft. Fünf Jahre vorgespult: heute weiß jedes Kind, wer DIKKA ist. Vom Reimnozeros gibt’s mittlerweile Bettwäsche, Sneaker, Müsli, Eis und sogar Skateboards – mal ganz zu schweigen von unzähligen Hit-Songs und Features mit den ganz Großen der hiesigen Szene: Sido, LEA, CRO, Wincent Weiss, Nico Santos, Mark Forster, Lena, Kontra K, SDP, Alvaro Soler, Kool Savas … and the list goes on.

Kein Wunder, dass DIKKAs Songs nicht nur auf dem Hinweg zur Schule oder Sportverein aus dem Autoradio pumpen oder die Tonie-Box auch mal läuft, wenn der Sprössling längst in der Kita ist. Für viele Eltern ist Nashornrap nicht nur das perfekte Genre, um die eigenen Kinder an Popmusik heranzuführen, sondern auch die beste Alternative zu klassischer Kindermusik, welche allzu oft ausschließlich für Kinderohren konzipiert ist und die mithörenden Erwachsenen (und deren Nervenkostüm) vollkommen ignoriert. Bei aller Rücksicht schafft es DIKKA jedoch stets, den Fokus seiner Musik auf seine jungen Hörerinnen und Hörer zu setzen. Als großer, grauer Bruder packt er die Lebenswelt der Generation Alpha in freche Reime mit Message und Augenzwinkern. Erhobener Zeigefinger oder Erwachsenenperspektive? Fehlanzeige – und das seit mittlerweile vier Alben: „Oh Yeah“ (2021), „Boom Schakkalakka“ (2022), „Die tollsten Tage mit DIKKA“ (2024) und dem soeben erschienenen „BOAH ist das krass“.

Wie sehr in DIKKAs bunter Welt alles miteinander verwoben ist, zeigen bereits die Albentitel: Schon „Boom Schakkalakka“ war ein direktes Zitat aus DIKKAs erstem Hit „Superpapa“ feat. Siggi alias Sido. Und auch „BOAH ist das krass“ kennen DIKKA-Fans bereits aus „Candyshop“ feat. Kool Savas. Doch der Ausruf hat auch einen weiteren Bezug: Als DIKKA 2024 mit „Die tollsten Tage mit DIKKA“ die Arenen des Landes zum Beben bringt, erfindet er kurzerhand die umweltschonendste Konfetti-Kanone aller Zeiten: „Die Kinder mussten die Augen schließen, bis drei zählen und sich vorstellen, dass das bunteste Konfetti des Universums vom Himmel regnet und dann ganz laut ‚BOAH ist das krass!‘ schreien“, erinnert sich DIKKA.

Klingt nach einer sorgenfreien Zeit – und das ist „BOAH ist das krass“ allemal – und doch sind einige der Themen auf DIKKAs viertem Album alles andere als leichte Kost. Allen voran „Nein heißt Nein“ – die zweite Vorabsingle ist eine Hymne für mehr Selbstbestimmung, Mut und Kinderrechte. Basierend auf der Melodie des Eighties-Klassikers „Live is Life“ von OPUS verpasst der Kinderchor in der Bridge übergriffigen Erwachsenen einen Denkzettel: „Jedes Nein ist eine Mauer und manchmal auch ne Faust / Die beste Superpower, wenn du sie wirklich brauchst / So wie ein echter Kumpel, passt immer auf dich auf / Stopp heißt stopp für alle, wenn ihr’s nicht kapiert, schreien wir’s zusammen laut: Nein heißt nein“.

Apropos „Zusammen“: Mit Rapper und Sänger Montez gibt sich einer der ganz Großen der aktuellen Poplandschaft die Ehre auf „BOAH ist das krass“. Spätestens, wenn seine einfühlsame Hook auf „Zusammen“ zum ersten Mal ertönt, haben alle erwachsenen Hörerinnen und Hörer mindestens einen Kloß im Hals … oder direkt