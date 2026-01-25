Dima Watermelon – Fake European: Stand-up Comedy Show In English

Dima ist ein ukrainischer Stand-up-Comedian, der seit neun Jahren in Deutschland lebt. Aber keine Sorge – er ist noch nicht lange genug dort, um seinen Sinn für Humor verloren zu haben. Sein einzigartiger Comedy-Stil ist eine Mischung aus Absurdität, Sozialkritik und einigen angeblich unangebrachten Witzen. Und ja, Watermelon ist sein echter Nachname, einfach ins Englische übersetzt.

Dima ist bereits in über 30 Ländern aufgetreten, darunter an renommierten Orten wie dem Gotham Comedy Club in New York, dem Comedy Store in London und dem Edinburgh Fringe Festival.

Nachdem er in drei verschiedenen Ländern gelebt und über 40 Länder bereist hat, ist Dima nicht mehr einfach nur Ukrainer, aber auch nicht ganz Europäer. Gefangen in diesem absurden kulturellen Schwebezustand, findet er, dass Lachen sein bester Bewältigungsmechanismus ist.