Diner en Blanc

Den Ursprung hat das „Dîner en blanc“ in Frankreich. Seit 1988 treffen sich weltweit weiß gekleidete Menschen zu einem spontanen Picknick an einem bestimmten Ort.

Das gemeinsame und stilvoll gehaltene Picknick läuft nach bestimmten Regeln ab: so bringt jeder Gast Stühle, Tische, weiße/silberne Dekoration sowie ein kaltes Drei-Gänge-Menü und Getränke selbst mit. Die Tische werden aneinandergereiht und ergeben somit eine lange Tafel.

Das „Dîner en blanc“ findet nun bereits zum achten Mal im Kloster Bronnbach statt.

Ab 18 Uhr steht den Gästen eine Wiese im Bronnbacher Abteigarten zur Verfügung.