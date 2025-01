Ein Gastspiel von Karoline Hoffmann Für die Allerkleinsten ab 2 Jahren und alle, die gerne ausprobieren.

Es gibt etwas zu entdecken: Mit Hand und Fuß, mit Haut und Haar, mit Kopf und Körper. Eine glitzernde Welt! Da ist Gold, da ist Licht, da ist Luft. Da funkelt es, da schwebt es. Da ist es leicht, da ist es leer, da ist es voll. Da kommt man auch mal aus der Puste. Dann ist es da, dann ist es weg, dann sind es viele, dann bin ich allein. Wie kann das sein? In diesem Materialtheater lassen wir uns überraschen von den Geschichten, die, wie durch Zufall, auftauchen und sich erzählen, wenn wir uns einem DING mal ganz ausführlich widmen. Die IMAGINALE ist ein Kooperationsprojekt der Partner FITZ Zentrum für Figurentheater, Junges Nationaltheater Mannheim und Alte Feuerwache Mannheim sowie den assoziierten Partnern Theater Heilbronn, Eppinger Figurentheater, Figuren Theater Phoenix Schorndorf und Junge Bühne Ludwigsburg. In zweijährigem Rhythmus zeigt das Internationale Theaterfestival animierter Formen an diesen Spielorten eine handverlesene Auswahl herausragender Produktionen für Erwachsene und Kinder.