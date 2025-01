Dinge dingen – weißt du was das ist? Hast du das schon einmal gehört? Dingen?! Ist Dingen ein Ding? Oder ist Dingen mehrere Dinge?

Welche Dinge gibt es überhaupt um uns herum und was kann man mit Dingen alles so machen? Und vor allem: was können Dinge so alles mit uns machen? Können Dinge eigentlich denken und Gedanken dingen?

Mit "Dinge dingen" laden Julia Keren Turbahn und Jan Rozman gemeinsam mit Jan Kress in eine übervolle Welt der Dinge ein. In eine Welt der Möglichkeiten, in der sie den Dingen und die Dinge ihnen auf unterschiedliche Weisen begegnen. Ist das dein Ding? Dann sei dabei: Die spielerische Performance lässt Raum für Interpretation, Entdeckung und Begegnung und lädt alle ab 5 Jahren zum Dingen ein.

Das Ljubljana Puppet Theatre ist das wichtigste Figurentheater in Slowenien.

Im FELD Theater für junges Publikum arbeiten Künstlerinnen und Künstler aus der freien Szene Berlins. Das FELD Theater arbeitet interdisziplinär, inklusiv und intergenerativ und versteht sich als Austauschort für die Generationen. Menschen mit Beeinträchtigung sind zu Teilhabe-Projekte eingeladen. Das FELD Team kreiert Inszenierungen insbesondere für Menschen aus der Taube Community.

Tanzendes Philosophieren über Dinge vom FELD Theater/Llubljana Puppet Theatre (DE/SI)

Performance in deutscher Sprache und deutscher Gebärdensprache