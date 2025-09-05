Dinkelsbühl in Bewegung

Jeden Mittwoch Abend und Sonntag Vormittag finden Fitness- und Gesundheitskurse statt.
Das engagierte e-motion Team - mittlerweile 18 erfahrene Trainerinnen und Trainer freuen sich schon jetzt darauf durch einen bewegten und abwechlungsreichen August zu begleiten.
Von Yoga, Functional Training, Rückenschule oder Entspannungseinheiten - für jedes Fitnesslevel undf jeder Altersgruppe ist etwas dabei.
Mitbringen: Bequeme Kleidung, Matte ( wenn vorhanden), etwas zu Trinken - und vor allem gute Laune.
Mit Anmeldung https://www.e-motion-fitnesskurse.de/
- Yoga Special- Reihe: Sonnenaufgangs-, Neumond- und Vollmond Yoga! Alle 3 Yoga Special für 35,00 Euro, 2 Specials 25,00 Euro, einzeln 15,00 Euro.
- Jumping Party am Freitag, den 05.09. ab 18.00 Uhr… Annika, Bianca, Corina, Svenja, Cora, Betty und Tanja Bross.