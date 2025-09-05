Dinkelsbühl in Bewegung

Jeden Mittwoch Abend und Sonntag Vormittag finden Fitness- und Gesundheitskurse statt.

Das engagierte e-motion Team - mittlerweile 18 erfahrene Trainerinnen und Trainer freuen sich schon jetzt darauf durch einen bewegten und abwechlungsreichen August zu begleiten.

Von Yoga, Functional Training, Rückenschule oder Entspannungseinheiten - für jedes Fitnesslevel undf jeder Altersgruppe ist etwas dabei.

Mitbringen: Bequeme Kleidung, Matte ( wenn vorhanden), etwas zu Trinken - und vor allem gute Laune.

Mit Anmeldung https://www.e-motion-fitnesskurse.de/