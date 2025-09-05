Dinkelsbühl in Bewegung

Bleiche, Inselwiese, Stadtpark, Allee / Alte TSV Turnhalle

Dinkelsbühl 91550 Dinkelsbühl

Jeden Mittwoch Abend und Sonntag Vormittag finden Fitness- und Gesundheitskurse statt.

Das engagierte e-motion Team - mittlerweile 18 erfahrene Trainerinnen und Trainer freuen sich schon jetzt darauf durch einen bewegten und abwechlungsreichen August zu begleiten.

Von Yoga, Functional Training, Rückenschule oder Entspannungseinheiten - für jedes Fitnesslevel undf jeder Altersgruppe ist etwas dabei.

Mitbringen: Bequeme Kleidung, Matte ( wenn vorhanden), etwas zu Trinken - und vor allem gute Laune.

Mit Anmeldung  https://www.e-motion-fitnesskurse.de/

  • Yoga Special- Reihe: Sonnenaufgangs-, Neumond- und Vollmond Yoga! Alle 3 Yoga Special für 35,00 Euro, 2 Specials 25,00 Euro, einzeln 15,00 Euro.
  • Jumping Party am Freitag, den 05.09. ab 18.00 Uhr… Annika, Bianca, Corina, Svenja, Cora, Betty und Tanja Bross.

Info

Dinkelsbühl 91550 Dinkelsbühl
Sport & Bewegung
Google Kalender - Dinkelsbühl in Bewegung - 2025-09-05 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Dinkelsbühl in Bewegung - 2025-09-05 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Dinkelsbühl in Bewegung - 2025-09-05 18:00:00 Outlook iCalendar - Dinkelsbühl in Bewegung - 2025-09-05 18:00:00 ical

Tags