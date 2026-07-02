Von den Nachmittagsstunden bis tief in die Nacht hinein erwartet die Gäste ein vielseitiges Programm.

Auf mehreren Bühnen in der Altstadt sorgen Live-Bands mit unterschiedlichen Stilrichtungen für beste musikalische Unterhaltung. Am Weinmarkt und Schweinemarkt garantieren DJs mit ausgelassener Partymusik eine mitreißende Atmosphäre, die zum Tanzen und Feiern einlädt.

Die Gastronomiebetriebe des Citymarketings Dinkelsbühl erweitern ihre Sitzplatzkapazitäten, um den Gästen optimalen Komfort zu bieten. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch Grillwagen und Stände, die eine breite Palette an Köstlichkeiten bereithalten – von süßen Bubble-Waffeln und gebrannten Mandeln bis hin zu herzhaften Speisen.

„Dinkelsbühl leuchtet“ steht für Geselligkeit, professionelle musikalische Darbietungen und unbeschwerten Familienspaß vor der malerischen Kulisse der Dinkelsbühler Altstadt. Die detaillierten Programmabläufe und alle Bühnenstandorte sind ab Anfang August in den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben sowie auf der Website des Citymarketings Dinkelsbühl e.V. verfügbar.

Die Mitgliedsbetriebe des Citymarketings und alle beteiligten Gastronomen freuen sich darauf, diesen besonderen Abend gemeinsam mit den Gästen zu verbringen.