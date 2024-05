Dinkelsbühler Friedensdinner

Am 29.Juni zieht sich eine weiß gedeckte Tafel vorbei an den bunten Fachwerkhäusern der Dinkelsbühler Altstadt. Bürgerinnen, Bürger und Gäste der Stadt sind eingeladen dort Platz zu nehmen und mit alten und neuen Freunden stilvoll zu dinieren.

Am lauen Sommerabend ab 18 Uhr soll bei stimmungsvoller Begleitmusik zusammen gegessen, genossen, geredet, gelacht und gefeiert werden. Zwischen Neuem Rathaus in der Segringer Straße vorbei an Marktplatz und Ledermarkt bis hin zum Altrathausplatz darf man Platz nehmen, wo es gefällt.

„Ganz ungezwungen und unkompliziert bringt man Porzellan und Besteck, etwas zu Essen und Trinken selbst mit. Einzige Auflage ist der Dresscode: Man solle ganz in Weiß gekleidet kommen“, erklärt Philip Schürlein, Amtsleiter für Tourismus und Kultur. „Auch weiße Dekoration, Blumen, Kerzen und alles, was gute Laune macht darf mitgebracht werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!“

Auch andere Städte haben bereits ein solches „White Dinner“ oder „Dîner en blanc“ veranstaltet.

Ob Paris, London, New York - ganz in Weiß gekleidet schleppen tausende Menschen Tische, Stühle, Essenskörbe, Kerzenständer und Vasen voller Sommerblumen herbei, um unterm Abendhimmel zu feiern. In Dinkelsbühl werden Tische und Bänke von der Stadt gestellt. Jeder Teilnehmer sorgt lediglich für seine eigene Verpflegung und die passende Dekoration am Tisch.