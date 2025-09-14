DINKELSBÜHLpur

Die gesamte Altstadt ist an diesem Tag Autofrei.
Ausreichend Parkplätze sind vor den Toren der Altstadt ausgewiesen.
Die Veranstaltungen und Führungen an diesem Tag sind kostenfrei.
Info
Dinkelsbühl 91550 Dinkelsbühl
Freizeit & Erholung
bis
Dinkelsbühl 91550 Dinkelsbühl
Die gesamte Altstadt ist an diesem Tag Autofrei.
Ausreichend Parkplätze sind vor den Toren der Altstadt ausgewiesen.
Die Veranstaltungen und Führungen an diesem Tag sind kostenfrei.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH