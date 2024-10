Dinner for one auf bayrisch mit Addnfahrer und Bobbe

Dinner for One, wer kennt es nicht… seit Jahrzehnten zum Jahreswechsel ein Muss am Fernsehabend. Das englische Original inspirierte den Kabarettisten Bobbe, zu einer eigenen bayrischen Version.

Nun kommt es zum Jahreswechsel 2024/25 auf die ganz großen Bühnen in und um das Bayernland. Bei der bayrischen Art des Dinners mimt da Bobbe den Hausknecht und kredenzt zum Geburtstagsmahl der Gräfin typisch bayrische Köstlichkeiten. Die Gräfin wird von dem bayrischen Urgestein, Kabarettisten und YouTuber Addnfahrer gespielt. Beide zeigen auf deftige Art, wie man in Bayern einen 90. Geburtstag feiert. Die vier verstorbenen und imaginären Gäste stammen allesamt aus Bayern und sind jedem bestens bekannt. Unter anderem sind dies der Meister Eder, oder auch der ehemalige Ministerpräsident Franz Josef Strauß. Es wird geschnupft und bayrisch deftig gegrantelt. Wer sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen will, Karten gibt es auf Eventim und an allen bekannten VVK-Stellen.