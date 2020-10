Auch in diesem Jahr kann man unsere beliebte Eigenproduktion Dinner for one ... Wie alles begann mit allen Sinnen genießen.

Gönnen Sie sich einen besonderen Abend und lassen Sie sich von uns und der Küche des Leonardo Royal Hotel Mannheim all inclusive verwöhnen.

Die Schatzkistl-Kult-Komödie! Abendfüllendes Theaterstück mit und um den legendären Sketch. Elvira und Klaus (Regina Steegmüller, Gunter Möckel), ein unsägliches Katastrophen-Duo, treiben als Miss Sophie und Butler James den Regisseur (Tom Hartmann) an den Rand des Wahnsinns...

Ein angesehener Theaterregisseur hält ein Vorsprechen ab für die Rollen der Miss Sophie und des Butlers James. Es kommen „Elvira und Klaus“ (Regina Steegmüller, Gunter Möckel), ein unsägliches Katastrophen-Duo, das sich auf der Probebühne eine himmelschreiende Profilierungsschlacht liefert. Soeben noch in seliger Harmonie James und Miss Sophie, im nächsten Moment ein zänkisches Ehepaar, das sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Für den Regisseur eine harte Nuß. Doch am Ende raufen sich alle zusammen und bringen den Sketch „Dinner for one“ über die Bühne wie man ihn aus dem Fernsehen kennt. Allerdings laufen die beiden Neurotiker dabei etwas aus dem Ruder...

Das Schatzkistl rückt sein Krönchen zurecht und blickt nach vorne:

Mit Abstand gute Unterhaltung mit unserem Corona-Spielplan.

MENÜ

Fingerfood Vorspeise „à la Mr. Winterbottom, Sir Toby, Mr. Pommeroy und Admiral von Schneider“

Roastbeef-Röllchen auf Coleslawsalat und Englischem Senf

Gegrillter Gemüse-Spieß

Puten-Mini-Wrap mit Guacamole und Jalapenos

Kürbis-Mozzarella-Spieß mit Basilikum und Pesto

Minischnitzel auf Kartoffel-Kräutersalat

Hauptgang „Butler James“

Gedämpfter Nordsee-Schellfisch in Englischer Senfsauce auf Kürbisgemüse und Herzoginkartoffeln

oder

Hähnchenbrustroulade mit Spinatfüllung mit Safran-Champagnersauce auf Wurzelgemüse und Kräuter-Basmatireis

oder

Medaglioni mit Spinat-Käsefüllung auf feinem Kürbisragout mit Kräutersugo, mariniertem Rucola und Parmesan

Dessert „Miss Sophie“

Orientalischer Obstsalat in Limetten-Honig mit cremigem Haselnusseis

ABLAUF

18.30 Uhr: Empfang und Vorspeise

19.30 Uhr: 1. Programmteil

20.30 Uhr: Hauptgang

21.30 Uhr: 2. Programmteil

22.00 Uhr: Dessert

Ein Sitzplan wird vor Ort ausgehängt.