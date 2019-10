Dinner-Krimi Schloss Stetten 2019: Meine Leiche, deine Leiche!

× Erweitern www.festpiele-stetten.de Der Unternehmer Albrecht Greifenbrecht lässt alle Menschen in seiner Umgebung spüren, dass sie ihm schnurz sind und er die Macht und das Geld hat. Ob das seine Ehefrau und die Tochter sind, die unter seinem Despotismus und seinem Geiz leiden oder der Buchhalter, der zu wenig Gehalt bekommt oder der Kompagnon, dem die Anerkennung fehlt. Sie alle wollen ihn umbringen und jeder einzelne findet eine Möglichkeit, den Plan in die Tat umzusetzen. Nur zwei sind wirklich unschuldig - und ausgerechnet auf die fällt der Verdacht.

Was ist ein Dinner-Krimi?

Ein gutes mehrgängiges Menü in gemütlicher Runde, Schauspieler, die Sie mit einem Theaterstück unterhalten, plötzlich ein Mord mit anschließender Suche nach dem Motiv und dem Mörder - so läuft es bei einem Dinner-Krimi.

In die unterhaltsame Mordgeschichte werden die Zuschauer mit eingebunden, Theater und Essen wechseln sich ab, damit Sie sich jeweils auf den Krimi, das Essen und Ihre Begleitung konzentrieren können. Versüßt wird ein solcher Abend durch eine Portion Humor und natürlich das obligatorische Dessert am Ende. Ob nun ein Dinner-Krimi ein Essen mit Theater ist oder eher ein Theater mit Essen, ist einerlei. Eines steht jedoch fest, es ist ein ganz besonderes Vergnügen, mitten im Geschehen eines Mordfalls zu stecken und bei der Aufklärung mit zu rätseln.

Was gibt es zum Essen?

Die Residenzküche ist bekannt für ihre reichhaltige Abwechslung und der qualitativ hochwertigen täglich frisch zubereiteten Speisenangebote. Für das Dinner-Krimi ist sie Garant dafür, dass Sie den Abend bei einem schmackhaften Menü genießen werden.

Bei der Ticketbuchung können Sie zwischen einem Menü mit Fleisch und einer vegetarischen Variante wählen. Haben Sie Allergien oder mögen Sie etwas ganz und gar nicht, so informieren Sie uns rechtzeitig (am besten per Email), wir finden sicherlich eine Lösung für Sie.