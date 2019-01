Theater Mausefalle spielt:

Die Dinner-Party

Von Neil Simon

Sie alle wissen nicht, wer sie eingeladen hat. Sie alle wissen nur, dass sie vom selben Rechtsanwalt geschieden wurden: Drei Männer, drei Frauen, drei Paare. Die Männer kennen einander nicht, die Frauen sind einander auch fremd, kennen aber

die Männer. So werden nach und nach die Verbindungen, die zwischen allen bestehen, offensichtlich. Auch wird offensichtlich, dass sie wie Schachfiguren auf einem Brett hin und her geschoben werden. Und das alles nur, weil es eine der Damen auf einen bestimmten Herrn abgesehen hat: Ihren Ex-Mann. Sieg, Remis oder Schachmatt – das ist hier die Frage, bei dieser turbulenten Komödie, die zunächst zur Farce und am Ende ernst wird.

Die Rollen und ihre Darsteller:

Yvonne Fouchet (Gabriele Henning)

Claude Pichon (Sven Schuster)

Albert Donay (Marc Eppinger)

Gabrielle Conzetti (Susanne Arnold)

André Bouville (Achim Wurst)

Mariette Levieux (Petra Binsch)

Regie: Frieder Leube