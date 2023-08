Dinner in the Sky Stuttgart

Dinner in the Sky – Das kulinarisches Highlight kommt erstmalig nach Stuttgart!

Nach unzähligen Events in über 70 Ländern weltweit, hebt Dinner in the Sky endlich in Stuttgart ab: Vom 13. bis zum 24. September 2023 kann man dieses außergewöhnliche kulinarische Ereignis in der Landeshauptstadt erleben. Tickets können ab sofort unter www.dinnerinthesky.ticket.io gebucht werden.

Wer das globale Spektakel noch nicht kennen sollte: Mit einem Kran werden die Gäste samt Plattform und Küchenteam in ca. 50 Meter Höhe gehoben. Mit grandiosen Ausblicken in alle Himmelsrichtungen, genießen Sie raffinierte Gourmet-Kreationen. Ein einzigartiges Erlebnis, das in Erinnerung bleibt!

In Stuttgart ist der Take-off am Höhenpark Killesberg direkt neben dem Perkins Park. Eine atemberaubende Aussicht ist also in ca. 50 Metern Höhe, über dem sowieso schon hoch gelegenen Killesberg, garantiert.

Die raffinierten Menüs werden vom versierten Bellevue-Küchenteam zusammengestellt – und als Live Cooking Show in luftiger Höhe serviert. Tickets können zum Lunch (99Euro), Afternoon Tea (69 Euro) und Dinner (159 Euro) gebucht werden und sind unter www.dinnerinthesky.ticket.io verfügbar. Die Plätze sind limitiert.

3-Sterne-Michelin Koch Viki Geunes, der bereits mit Dinner in the Sky zusammengearbeitet hat, beschreibt die Erfahrung als „außergewöhnlich und unvergleichlich.“ „Es ist eine fantastische Kombination aus erstklassiger Küche und einer unvergesslichen Aussicht.“