Während seiner legendären Auftritte im International Hotel in Las Vegas begeisterte Elvis Presley mit über 630 Shows Millionen von Fans. Diese konnten nicht nur seine unverwechselbare Stimme und die ikonischen Tanzeinlagen erleben, sondern wurden im Showroom auch mit exquisiter Küche verwöhnt.

In Anlehnung an dieses glamouröse Erlebnis lädt das Friedrichsbau Varieté am Freitag, den 17. Oktober 2025, zu einem ganz besonderen Abend ein:

„Dinner with ELVIS“ – ein festliches Event mit kulinarischen Köstlichkeiten und der mitreißenden Show „Legendary: ELVIS“.

Im Preis enthalten sind die Getränke zum Sektempfang, ein Gruß aus der Küche, ein köstliches 3-Gänge Menü und die Eintrittskarte in der gewählten Preis-Kategorie.

Ab 18.00 Uhr steht das Parkhaus der Mercedes Benz Bank für Sie zur Verfügung.

Ab 18:10 Uhr ist das Foyer für Sie geöffnet. Nachdem Sie Jacken und Mäntel an der Garderobe abgelegt haben, bitten wir Sie zum Sektempfang mit Schmücker Saveur blanc oder Orangensaft.

Ab 18:30 Uhr begleiten wir Sie und Ihre Gäste zu Ihrem Bereich in den Varieté-Saal. Am Platz wartet bereits ein Gruß aus der Küche auf Sie.

Bei stimmungsvoller Musik im Hintergrund werden Sie vom charmanten Servicepersonal der Schmücker Gastronomie betreut, welches Ihre Getränkewünsche a la Carte aufnehmen wird.