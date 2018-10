Alles Gute, liebe Leiche

× Erweitern DinnerKrimi DinnerKrimi

Ein Zartbitter DinnerKrimi für süße Preußen

Es ist ein gutes Gefühl, Vorzugsaktionär bei einem stabilen Traditionsunternehmen zu sein. Alte preußische Tugenden werden aufrechterhalten. Die zartschmelzende Schokolade und die feinen Pralinés konnten schon 1712 das preußische Königshaus überzeugen und haben nichts an Qualität eingebüßt. Doch nun liegt Schokoladenfabrikant Fritz von Reevenstein, der die kleine ehemalige Familienconfiserie zu einem florierenden Großunternehmen aufgebaut hat, im Sterben. Noch vor dem Ableben des Patriarchen entbrennt ein erbitterter Nachfolgestreit. Schnell wird klar, dass die Reevenstein-Nachkommen nicht annähernd so fein und süß sind wie ihre Schokolade. Als unerwartet ein Todesopfer zu beklagen ist, sind nicht nur die Familienmitglieder, sondern alle Anwesenden in eine Mordermittlung verwickelt.