Dinnershow zum Valentinstag "Magic of Musicals" im Hotel "Das Bischof

Genussvoll, mitreißend, unvergesslich - Ideal als Geschenk!

Genuss für alle Sinne in der einmaligen Eventlocation Himmelsreich! Gemeinsam mit unserem Partner World of Dinner erleben Sie die schönsten Musical-, Pop- und Filmmelodien - begleitet von einen 4-Gang Galamenü!

Tauchen Sie ein in die Magie der Musik!

Apero-Bar ab 18 Uhr geöffnet

Einlass zur Veranstaltung ab 19 Uhr

Umgeben vom goldenen Schein der einmaligen Eventlocation "Himmelsreich" im Hotel "DAS BISCHOF****" genießen Sie einen glamourösen Abend mit den größten Musical- und Musikhighlights! Vom Phantom der Oper, über Grease bis hin zu König der Löwen, We Will Rock You und Elisabeth sowie Hits aus erfolgreichen Kinofilmen wie James Bond, Titanic, Eiskönigin und Dirty Dancing!

Lassen Sie sich von der imposanten Stimmgewalt und Wandlungsfähigkeit der erstklassigen Sängerinnen und Sänger beeindrucken.

Bewundern Sie die gefühlvollen Darbietungen und bestaunen Sie die aufwendigen, wundervollen Kostüme.

Seien Sie dabei, wenn Musicalmelodien, Filmmusik, Rock- und Popsongs, Evergreens und eine große Portion Humor zu einer rasanten Achterbahnfahrt der Gefühle verschmelzen.

Die nationalen und internationalen Akteurinnen und Akteure beherrschen ein beeindruckendes Repertoire.

Das Gastgeber-Team des Hotels ergänzt den Abend mit einem perfekten Service und einem genussvollen Menü.