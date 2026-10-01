Dinosaurier: Eine Geschichte des Überlebens

Erlebe die faszinierende Welt der Dinosaurier auf unserer 360-Grad-Kuppel. Du begleitest das Mädchen Celeste auf ihrer abenteuerlichen Reise zurück in die Urzeit.

Dabei erfährst du, wie sich die faszinierenden Tiere über Millionen Jahre veränderthaben.

Lerne riesige Kreaturen, gepanzerte Bestien und Raubtiere kennen und staune über ihre Anpassungsfähigkeit. Bis zu dem Tag, an dem ein Asteroideneinschlag ein Massensterben auf der Erde verursachte. Doch, was wenn die Dinosaurier gar nichtausgestorben sind und noch heute ein bisschen Dino in einigen Tieren steckt?

Produziert von Render Area & Monigotes Estudio 2.0 unter dem Titel „Dinosaurs: A Story of Survival“.