Dinosaurier - Im Reich der Giganten

Dinosaurier gehören zu den außergewöhnlichsten Lebewesen unseres Planeten. Seit ihrer Entdeckung vor mehr als 150 Jahren faszinieren sie die Menschen und beschäftigen noch heute ganze Scharen von Wissenschaftlern. Lange Zeit galten die Riesen mit dem kleinen Gehirn, die urplötzlich von der Erde verschwanden als träge und dumme Auslaufmodelle der Evolution. Ihr Name wurde sprichwörtlich. Seit einigen Jahren macht sich die Wissenschaft ein anderes Bild vom Dinosaurier. Neue Erkenntnisse zeigen, dass viele dieser sehr unterschiedlichen Tiere mit Reptilien kaum mehr zu vergleichen sind. Sie waren oft warmblütig, robust, ausdauernd, flink, intelligent, sozial, sorgten sich um ihren Nachwuchs und wanderten lange Strecken in Herden. Mit ihrem Riesenwuchs trieben sie den Körperbau und Stoffwechsel an die Grenze des physikalisch Möglichen. Auch bei 100 Tonnen Gewicht mussten Skelett und Muskulatur die Belastungen der Fortbewegung aushalten, der Körper ernährt und über 40 Meter Länge und 17 Meter Höhe mit Atemluft, Blut und Nervenbahnen versorgt werden. Und sie konnten sehr schnell wachsen. Ihre Eier waren oft nicht viel größer als Straußeneier.