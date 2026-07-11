Dinotastic Live! Die Reise zum Feuervulkan

Erlebe das Abenteuer deines Lebens mit "Dinotastic - 5 Freunde und ihre Reise zum Feuervulkan"!

Tauche ein in eine fantastische Welt voller Spaß, Spannung und Dinopower! In unserer mitreißenden Show begleiten wir T-Rex Leo und seine vier Dino-Freunde auf einer unvergesslichen Reise zum mystischen Feuervulkan. Unsere tapferen Dinos erleben aufregende Abenteuer und bewältigen spannende Herausforderungen – und du kannst hautnah dabei sein!

Was erwartet dich bei "Dinotastic"?

• Mitmach-Abenteuer: Interagiere mit T-Rex Leo und seinen Freunden. Gemeinsam löst ihr knifflige Rätsel und entdeckt geheimnisvolle Schätze.

• Fantastische Erlebnisse: Staune über spektakuläre Effekte und beeindruckende Szenen, die dich mitten ins Dino-Abenteuer katapultieren.

• Spaß für die ganze Familie: Unsere Show ist speziell für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren konzipiert, aber auch Eltern und Großeltern werden begeistert sein!