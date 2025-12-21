Diogenes Quartett – Kosmos Beethoven

Das Diogenes Quartett, gegründet 1998 in München, zählt zu den angesehensten deutschen Streichquartetten unserer Zeit.

Auf seinem Konzertplan stehen renommierte Festivals wie das Mozartfest Würzburg oder das Festival de Radio France in Montpellier, ergänzt durch regelmäßige Tourneen ins In- und Ausland. Im Herbst 2024 trat das Quartett seine erste Tournee nach China an.

Die Diskographie des Quartetts ist beeindruckend und vielseitig, besonders hervorzuheben ist die in Fachkreisen hochgelobte Gesamtaufnahme aller Streichquartette von Franz Schubert (Brilliant Classics 2017). Aktuell widmet sich das Ensemble der Vervollständigung einer neuen Gesamtaufnahme der Streichquartette und -quintette des Brahms- Zeitgenossen Friedrich Gernsheim, die noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll.

Der Name des Quartetts ehrt die langjährige Freundschaft mit Rudolph C. Bettschart, dem ehemaligen Mitinhaber des Schweizer Diogenes Verlages.