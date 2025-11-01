Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Dark Wave, Electronica und Alternative Pop schaffen Diorama emotionale Klangwelten. Tiefgreifend, tanzbar und immer atmosphärisch dicht.

Die Band um Sänger und Mastermind Torben Wendt vereint elektronische Intensität mit organischer Tiefe - getragen von introspektiven Texten, eindringlicher Stimme und einer beeindruckenden Live-Präsenz.

Mit über zehn Studioalben und internationalen Auftritten hat sich Diorama eine leidenschaftliche Fanbasis aufgebaut. Club-Hymnen reihen sich an kunstvoll arrangierte Midtempo Balladen, Anleihen aus Industrial und Progrock klingen an. Auf der Bühne zeigt sich Diorama energiegeladen und visuell stark - ein Live-Erlebnis, das ins Herz trifft. Ob auf Festivals oder in intimen Clubshows: Jede Show ist eine Reise durch Licht und Schatten, ein Tanz auf dem schmalen Grat zwischen Euphorie und Abgrund, zwischen Eskapismus und Konfrontation.

Unter der headline "a substitute for light" setzen Diorama ihre musikalische Reise 2025/2026 fort.