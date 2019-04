Seit Erscheinen der CD „On the Move“ von „Dirik Schilgen JazzGrooves“ war die Band regelmäßig auf Konzert-Tour auf vielen Bühnen in In- und Ausland. Mit der neuen Besetzung „Dirik Schilgen JG4“ werden die JazzGrooves – Kompositionen nun in verändertem Kontext dargestellt. Das « On the Move » Programm wird durch weitere Kompositionen des Bandleaders ergänzt. Neu dabei ist der, weit über die Rhein-Main Region hinaus, bekannte Gitarrist Thomas Langer. In dieser Kombination wird der Sound elektrischer – hinzu kommt der besondere Reiz der 2-stimmigen Melodieführung von Saxophon und Gitarre. Mit dem vielseitigen Saxophonisten Gary Fuhrmann aus Worms spielte Schilgen bereits in verschiedenen Formationen zusammen. Der Neu-Mannheimer Bassist Friedrich Betz hat bereits bei vielen Konzerten des JazzGrooves-Quintetts mitgewirkt; er ist in vielen Stilistiken zu Hause und zudem ein virtuoser Solist.

Besetzung:Gary Fuhrmann – Tenor und Sopran SaxophonThomas Langer – GitarreFriedrich Betz – BassDirik Schilgen – Schlagzeug/Percussion