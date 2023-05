Dirk Blümlein Terzett

Das freundliche Terzett spielt mittlerweile seit über 20 Jahren in dieser Besetzung und stellt beim Konzert im Jazzclub seine aktuelle, mittlerweile vierte CD „Auf allen 7 Meeren“ vor. Dirk Blümlein, einer der meistgefragten Studio-Bassisten, war seit jeher sowohl im Jazzuniversum als auch in der Funk- und Popwelt unterwegs. Er ist u.a. langjähriger Bassist der erfolgreichen Popgruppe „Fool’s Garden“ und bekannt für seinen Humor und seine Originalität. Mit Andreas Francke am Saxophon und Eckhard Stromer am Schlagzeug verbindet Dirk Blümlein am Bass blindes musikalisches Verstehen und fehlerverzeihende Freundschaft. Immer auf der Suche nach neuen musikalischen Möglichkeiten trotz spartanischer Besetzung. Auf ihre Bandfahne haben sie sich ganz groß die Suche nach neuen musikalischen Möglichkeiten geschrieben – und das trotz spartanischer Besetzung. Freuen Sie sich auf eigene, spannende Musik, fachmännisch und humorvoll dargereicht.

Besetzung:

Andreas Francke - Saxophon

Dirk Blümlein - bass

Andreas Stromer – drums

Reservierungen unter info@jazzclub-ludwigsburg.de