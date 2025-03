Dirk Kruse – »Lernen, in der Ewigkeit zu leben«

Rudolf Steiner wies bereits 1904 auf die wegbahnende, fundamentale Schutzkraft hin, die das »Lernen in der Ewigkeit zu leben« bewirkt. Unser unsterbliches Wesen kann uns bewusst und dann verstärkt werden. Wir werden, wie in einer kristallinen Hülle getragen, »treu unseren Weg weitergehen können«. Elementarwesen, Engel und uns verbundene Verstorbene können uns direkter begleiten. Dabei wird unser meditatives Üben seelischer Verfeinerungen, Verlebendigungen und Erkraftungen von liebevoller Klarheit erfüllt. Hierzu wird in diesem Vortrag auch ein detaillierter Vorblick auf eine mehrjährige »Spirituelle Schulung« gegeben, die zugleich an diesem Abend beginnt.