Dirk Kruse – »Wie ein geistiger Weg gelingen kann und Rettendes in die Welt bringt«

Wie erreicht man Tiefe und Regelmäßigkeit in der Meditationspraxis? Welche Übungen bewirken was? Warum und wie können heute Einweihungswege ein Zivilisationsprinzip sein und Rettendes in die Lebens- und Arbeitsgebiete der Welt bringen? Der Vortrag zeigt konkrete Erfahrungen und Möglichkeiten eines regelmäßigen Übungsweges auf, der auch nachhaltige Wahrnehmungsübungen einschließt. Kleine Übungen geben Einblicke in konkrete Erlebnis- und Schulungsformen. Abschließend wird ein Überblick über die »Spirituelle Schulung« am Forum 3 mit den integrierten Inspirationswanderungen gegeben.

Freitag, 20. Juni, 20–21.30 Uhr