Dirk Kruse – Übungen zum genauen Unterscheiden der Gebiete des Übersinnlichen!

Dieser Üb-Vortrag verdeutlicht, wie ein Übungsweg zur Unterscheidungsfähigkeit des Ätherischen, Astralen und Geistigen verläuft und was dabei wesentlich ist. Wie schule ich die Imaginations-, Inspirations- und Intuitionsfähigkeiten, um die Äther und das Seelisch-Astrale zu unterscheiden? Wie freunde ich mich mit den Elementarwesen, Engeln u.a. an und beheimate mich im rein Geistigen? Wie kann ich von einem Üben zu einem »Forschen« kommen? Üb-Beispiele sollen erste Eindrücke vermitteln, die im Seminar, auf der Inspirationswanderung und den folgenden Schulungswochenenden vertieft werden. Der Vortrag gibt auch ein Vorblick auf die Übungen der mehrjährigen »Spirituellen Schulung« am Forum 3.

Freitag, 24. Oktober, 20–21.30 Uhr