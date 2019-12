Dirk Kruse – Ostern

Zu Ostern spricht der Erzengel Raphael aus der Christusaura der Erde. Im äußeren Umraum können wir die Vitalität wahrnehmen und daraus innere Bilder bekommen. Dazu empfinden wir das Intime in der Natur und beschreiben es als seelischen Charakter und seelische Würde.

Zuletzt können wir diese Naturstimmung im Einswerden mit ihr wie »selber sein«. So machen wir Beobachtungen und reflektieren, wie die Raphael-Christus-Beziehungen sprechen. Auf der Wanderung danach gehen wir mit dem Erlebbaren aufmerksam in ein befragendes Gespräch. Am Ende tauschen wir aus, was die Osterzeit 2020 zu unseren Fragen spricht und tragen ein Bild von den neuesten Oster-Heilungsausrichtungen zusammen.