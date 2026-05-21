Dirk Kruse – Seelisches Beobachten im Jahreslauf

In der meditativen Wahrnehmung können wir Imagination (verbunden mit Lebendig-Ätherischem), Inspiration (verbunden mit Seelischem) und Intuition (verbunden mit geistig-intentionaler Bewusstheit) unterscheiden lernen. Kommt man beim seelischen Beobachten der Jahreszeiten, bis in alle drei Ebenen des Erlebens, so kann daraus eine Art »synthetische Großimagination« entstehen. Man überschaut dann im Anblick der Natur – vielleicht nur für einen Moment – den Zusammenklang von bewegt Stimmungsvollem in der Natur und in der Luft mit dem Positiv-Urmächtigen von geistig-göttlichen Wesen hinter dem Himmelsblau. So können auch wir die Imagination der Jahresfeste real vollziehen!