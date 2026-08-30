Dirk Kruse – Stufen und Formen der Inspiration

Im Gegensatz zur bildhaft-lebendigen Erkenntnisform der Imagination, die sich wie vor uns abspielt, sinken wir seelisch in der Inspiration ganz in den wesenhaften Ursprung von seelischen Phänomenen ein. Alles Seelische, auch in der Natur und in sozialen Atmosphären, hat diesen Ursprung in Wesen! Es bedeutet hier genau unterscheidende empathische Ekenntnisformen zu entwickeln. Wie dies durch sieben intime Stufen möglich ist wird im Vortrag, auch anhand kleiner Übungen, deutlich gemacht werden. Ein besonderer Blick wird dabei dem Herbst-Erzengel und eigentlichen Zeitgeist Michael gelten.