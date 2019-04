In Zeiten, in denen das Sparbuch keine Zinsen mehr bringt, überlegen immer mehr Menschen nun doch den Schritt an die Börse zu wagen. Doch wie investiere ich richtig in Aktien? Wie funktioniert das überhaupt? Was muss man beachten? Wie unterscheide ich wilde Zockerei von einem seriösen Investment? Was ist von den Kryptowährungen zu halten?

Diese Fragen und mehr beantwortet Dirk Müller in seinem neuen Live-Infotainment-Programm. Er wirft dabei einen scharfen Blick auf Finanzen, Wirtschaft und Börse - spannend, humorvoll und für jeden nachvollziehbar.

Als Übersetzer der Finanzmärkte erklärt Dirk Müller komplexe Sachverhalte mit spielender Leichtigkeit auf das Wesentliche zusammengefasst und für jedermann verständlich. Klare Kante, ehrliche Einschätzungen und unabhängige Urteile sind seine Markenzeichen.

Also: Lasst den Bullen los!