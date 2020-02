Dirk Schäfer singt Jacques Brel: Doch ­davon nicht genug

'Vingt ans d'amour, c'est l'amour fol!' singt Jacques Brel, 'Zwanzig Jahre Liebe, das ist verrückte Liebe!' Und seit 20 Jahren spielen Dirk Schäfer und seine Musiker in Stamm­besetzung ihre Hommage an den großen belgischen Sänger in Kiel. Doch längst ist der von Publikum und Presse gefeierte Abend auch überregional auf großen deutschen Theater- und Festivalbühnen angekommen, im März auch im Neuen Globe! Dirk Schäfer konnte man in Hall bereits als 'Peppone', 'Brenz' und 'Orsino' erleben.