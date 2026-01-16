Hoffnungslos optimistisch – mitten in der Krise erzählt Dirk Steffens gut gelaunt von der Zukunft. Nach 30 Jahren und Expeditionen in mehr als 120 Länder ist Deutschlands bekanntester Wissenschaftsjournalist überzeugt: Der Weltuntergang fällt aus. Die Menschheit hat mehr Lösungen als Probleme. Er erklärt, live auf Tour, warum es schlau ist, optimistisch zu sein und wie kackende Wale unser Klima retten.

Eine aufregende, inspirierende und unterhaltsame Reise rund um die ganze Welt. Voller überraschender Einsichten, großer Bilder und erstaunlicher Zusammenhänge. Fakten, die uns helfen, auch in schwierigen Zeiten die gute Laune nicht zu verlieren. DIRK STEFFENS ist TV-Autor, Moderator und Dokumentarfilmer. Er erzählt den Menschen seit mittlerweile drei Jahrzehnten von den Wundern dieser Erde. Fernsehsendungen aus der ZDF- Reihe „Terra X“ haben ihn bekannt gemacht. Seit April 2022 ist Steffens Experte für „GEO“ und steht seit Januar 2023 für die Mediengruppe RTL vor und hinter der Kamera. Mit dem Podcast „Kettenreaktion“ und seinen Bestseller-Büchern erreicht er ein Millionenpublikum. Am 12. November 2025 erscheint sein neues gleichnamiges Buch Hoffnungslos optimistisch. Ein ziemlich wissenschaftlicher Blick in die Zukunft im Penguin Verlag.Hoffnungslos optimistisch - Die Live-Tour von und mit DIRK STEFFENS.